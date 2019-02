Armilla distinguirá a instituciones y comercios locales en el Día de Andalucía La Casa García de Viedma será el centro en el que se celebre la entrega de premios. / AYTO. ARMILLA Entre los distinguidos se encuentran la primera Corporación democrática del Ayuntamiento, un cuerpo de la Guardia Civil, o una asociación de apoyo a los enfermos de dolor crónico DANIEL ANDANA ARMILLA Miércoles, 20 febrero 2019, 02:26

El Pleno del Ayuntamiento de Armilla aprobó por mayoría conceder los premios '28 de Febrero', que se entregarán en un acto institucional durante el Día de Andalucía en la Casa García de Viedma. La alcaldesa del municipio, Loli Cañavate, ha explicado en el pleno que las distinciones reconocen «el legado, trabajo profesional y la proyección del buen nombre de Armilla». Todos los nominados encarnan los valores del municipio, según indica Cañavate.

Se realizará un reconocimiento a la primera Corporación democrática, salida de las urnas a finales de los años 70; a la comunidad educativa del CEIP Nazaríes, que se encuentran celebrando su 25 aniversario; o al Coro Rociero Aires de Armilla. También serán distinguidas entidades y establecimientos tan variopintos como la Asociación de Enfermos y Familiares con Enfermedades de Dolor Crónico de Armilla (Aefedoca), la droguería Morenilla, el Puesto de Mando de la Guardia Civil y el Bar Poniente.

Distintos galardonados

El Ayuntamiento ha querido destacar a todos los galardonados que recibirán este homenaje por sus años de trabajo. La mercería local, Morenilla, comercio que funciona desde 1997, es uno de los primeros galardonados. La empresa suma cuatro décadas como referente de la localidad gracias a su atención personalizada, mimando al detalle a cada cliente. Otro establecimiento que será reconocido es el Bar Poniente, fundado y regentado por Marcelo Ruíz Garrido desde hace más de 40 años, es uno de los referentes del municipio.

Destacan también el Puesto Principal de la Guardia Civil de Armilla, por la «buena y estrecha colaboración institucional con el municipio»; la comunidad educativa del colegio Nazaríes, con una intensa actividad durante 25 años; la Aefedoca, asociación que nace en 2008 para realizar una necesaria labor social para con las personas enfermas crónicas y sus familiares; el coro 'Aires de Armilla', nacido en 2015 destacando el nombre de la localidad en el ámbito cultural; y la primera Corporación municipal del Ayuntamiento, que impulsó valores relacionados con «la libertad, la igualdad, la justicia, el respeto, la tolerancia, el pluralismo y la participación», según explica el Consistorio.

Sin el apoyo de dos partidos

Este reconocimiento, que ha contado con mayoría en su aprobación, no ha sido apoyado por los partidos Ahora Sí Armilla y Partido Popular. Cañavate ha criticado a los populares por romper el consenso al que habían llegado en la Junta de Portavoces, en la que votaron a favor. La alcaldesa armillera destacó en su intervención durante el pleno su decepción al no contar con el apoyo. «Lamento que el PP y Ahora Sí Armilla no apoyaran el reconocimiento a estas instituciones, porque todos y cada uno de ellos son merecedores de esta distinción», ha marcado la alcaldesa.