La alcaldesa de Armilla critica la «deslealtad institucional» de varios delegados de la Junta La alcaldesa de la localidad ha enumerado varias visitas de las que no han tenido constancia previa. / V. S. Según fuentes del Consistorio, miembros de la recién confeccionada Junta de Andalucía han realizado visitas al municipio sin haber notificado previamente de las mismas a la alcaldía DANIEL ANDANA ARMILLA Martes, 12 marzo 2019, 19:24

La alcaldesa de Armilla, Loli Cañavate, ha emitido un comunicado para marcar su descontento con diversos delegados de la Junta de Andalucía, a los que ha señalado por cometer una «deslealtad institucional». Según explican fuentes del Ayuntamiento, estos cargos de la Junta han realizado visitas institucionales tanto a la localidad como a la Feria de Muestras de Armilla (Fermasa) sin «tener la deferencia de notificarlo previamente al Ayuntamiento», como marca el Consistorio en el comunicado.

La alcaldesa armillera ha realizado llamadas para manifestar su malestar por los hechos. Cañavate ha señalado que ha «hablado con el delegado de Salud, al que he manifestado mi desacuerdo. No así con el de Educación ni el delegado del Gobierno, que no han tenido a mi bien atender la llamada». Esta situación viene dada por la celebración del 'Salón del Bebé', organizado por Fermasa, empresa municipal del Ayuntamiento de Armilla.

Según indican fuentes del Consistorio, el pasado 9 de marzo tuvo lugar un acto institucional de inauguración del certamen al que estaban invitados los delegados territoriales de la recién formada Junta de Andalucía, «sin obtener respuesta alguna», señala la alcaldía.

Varios casos

Según indica la alcaldesa, ese mismo día por la tarde «los delegados de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Antonio Jesús Castillo; y de Salud y Familia, Indalecio Sánchez Montesinos; realizaron una visita al recinto ferial y solicitaron un espacio para reunirse con una asociación». Ante esta situación, continúa la alcaldesa, «el director de Fermasa les comunicó que al no haber anunciado su visita no había espacio disponible para dicha reunión, ya que se estaban celebrando unas jornadas técnicas». Así pues, se habilitó el hall como único sitio disponible.

Desde la Corporación Municipal se ha marcado que «no entendemos esta manera de actuar cuando desde Fermasa «siempre invitamos a los actos de inauguración protocolarios a todos los representantes políticos y económicos de la provincia». La alcaldía lamenta que no se trata de trata de un hecho aislado, pues el delegado de Salud y Familia mantendrá un encuentro con la Asociación Granadina de Usuarios de la Sanidad Pública en la Casa de la Cultura de la ciudad, «sin que previamente, por lealtad institucional, lo haya comunicado a la alcaldía».

Según marca Cañavate, «no se trata de visitas privadas ni situaciones aisladas, pues el pasado 20 de febrero la delegada de Empleo, Virginia Fernández Pérez, acudió al Instituto Luis Bueno Crespo y no se tuvo constancia de este hecho hasta que fue anunciada la visita por los medios de comunicación».