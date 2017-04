El colegio Nazaríes alerta de la supresión de una clase de 3 años para el próximo curso

Sólo una semana después de que se publicara el listado de admitidos en los centros escolares de la provincia para el próximo curso escolar un grupo de padres de Armilla ya se ha rebelado contra la delegación territorial de Educación por su intención de que el colegio de Infantil y Primaria Nazaríes sólo cuente el próximo año académico con una clase de tres años.

En la mañana de este lunes, un amplio cartel alertaba en la verja de entrada al centro educativo que durante la tarde se mantendría una reunión con «todas las familias de nueva escolarización en el curso 2017/2018». En la misma, los padres del Ampa Los Llanos decidieron elevar su protesta y solicitar una reunión para este miércoles en la delegación de Educación para evitar este recorte en el curso de tres años –una reducción que luego se arrastra hasta el final de Primaria–.

Los padres argumentan que en el centro escolar se han realizado 47 peticiones de matriculación a las que habrá que sumar otras dos que se registraron fuera del plazo. «Se quedarían fuera 22 familias que cuentan con la máxima puntuación por zona y tiene derecho a acceder. Son padres que viven cerca del colegio», explican los familiares de los futuros alumnos.

La argumentación de la consejería de Educación no desmiente la queja del 'ampa', pero la matiza. Fuentes de la delegación provincial explicaron a IDEAL que en Armilla se han ofertado para el curso académico 2017/2018 un total de 175 plazas para cuatro centros escolares. La división de esta cifra por la ratio de Infantil (25 alumnos) da como resultado siete clases de 3 años para próximo curso, una cifra que se viene registrando a lo largo de los últimos años. Sin embargo, el matiz está en una rotación que estableció la administración para que el colegio que sólo tiene cada año una unidad sea diferente en cada curso. «El año pasado se quedó con una unidad el Tierno Galván y este año le toca al Nazaríes. Se trata de una fórmula razonable y razonada con la localidad y sus centros y no encontramos razón para modificarla en pleno ciclo de rotación. El año que viene volverá a sus dos unidades», argumentaron fuentes de la delegación territorial.

En paralelo a esta reunión que se llevó a cabo este lunes y la que tendrá lugar este miércoles, entre las familias del centro educativo se está produciendo una importante movilización para que la rotación de la que habla la administración no se lleve a cabo. «En otros colegios no tienen solicitudes y en el nuestro sí, por lo que no entendemos esta medida», afirman los padres afectados.

A través de las redes sociales se está difundiendo un documento en el que se afirma que se va a producir una «injusticia, que familias que viven en la misma calle del colegio Nazaríes se queden sin plaza por culpa de la decisión de la consejería de suprimir dicha aula que produciría una discriminación hacia muchas familias de Armilla», expone el texto. «Es incomprensible la decisión de la Junta de Andalucía de suprimir dicha clase de Infantil de tres años puesto que es el colegio de Armilla con más demanda de solicitudes de plaza escolar», añade.